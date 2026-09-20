У Східниці вантажівка забрала життя чоловіка

У Львівській області вантажівка наїхала на пішохода; чоловік загинув, поліція встановлює обставини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 вересня близько 13:30 у селищі Східниця Дрогобицького району.

Про інцидент повідомили в поліції Львівської області.

За попередніми даними, 32-річний водій вантажівки MAN, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд.

Потерпілим виявився 32-річний мешканець Борислава.

Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження.

Його кваліфікували за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Можливе також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини ДТП.