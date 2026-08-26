У Львові пішла з життя перша жінка-танкістка України

Львів прощається з першою жінкою-танкістом України. Підполковник Тетяна Кучерява померла після тривалої боротьби з важкою хворобою.

Тетяна Олександрівна родом із Харкова, останні роки вона жила у Львові. Тут вона працювала старшим викладачем інституту психологічної підготовки Національної академії сухопутних військ.





Свій незвичний шлях вона розпочала ще у 2015 році. Тоді 28-річна Тетяна пройшла повний курс підготовки механіка-водія танку Т-64Б. Жодна жінка в Україні до неї не наважувалась на такий крок — вона стала першою за всю історію незалежної держави.