У Львові невідомі відібрали цінності у 42-річної мешканки Городка

У Львові поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у крадіжці гаманця в відвідувачки магазину.
Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.
17 вересня близько 18:30 42-річна мешканка Городка повідомила поліцію, що їй викрали гаманець у магазині на вулиці Смаль-Стоцького у Львові.
Для розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції та слідчих Львівського районного управління №2.
Також працювали інші служби та управління кримінального аналізу Львівщини.
За попередніми даними, чоловік таємно витягнув гаманець із сумки потерпілої.
У ньому було понад 5 тисяч гривень, банківські картки і документи.
Після цього зловмисник утік.
Поліція переглянула записи камер системи «Безпечна Львівщина» і встановила місце перебування підозрюваного.
Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Підозрюваний — 35-річний львів’янин.
Слідчі за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури повідомили підозрюваному про підозру.
Йому інкримінують злочин, передбачений ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Досудове розслідування триває.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua