У Львові невідомі відібрали цінності у 42-річної мешканки Городка

У Львові поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у крадіжці гаманця в відвідувачки магазину.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

17 вересня близько 18:30 42-річна мешканка Городка повідомила поліцію, що їй викрали гаманець у магазині на вулиці Смаль-Стоцького у Львові.

Для розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції та слідчих Львівського районного управління №2.

Також працювали інші служби та управління кримінального аналізу Львівщини.

За попередніми даними, чоловік таємно витягнув гаманець із сумки потерпілої.

У ньому було понад 5 тисяч гривень, банківські картки і документи.

Після цього зловмисник утік.

Поліція переглянула записи камер системи «Безпечна Львівщина» і встановила місце перебування підозрюваного.

Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний — 35-річний львів’янин.

Слідчі за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури повідомили підозрюваному про підозру.

Йому інкримінують злочин, передбачений ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.









