У Львові сміттєві баки блокують проїзд спецтехніки

У Львові сміттєві контейнери перекрили під’їзд для пожежної техніки, тому пожежу не вдалося загасити вчасно.

Мешканці просять прибрати контейнерний майданчик на вул. Виговського, 89. Він фізично ускладнює проїзд спецавтомобілів, зокрема пожежних і швидкої.

Сьогодні рятувальні бригади не змогли під’їхати безпосередньо до місця займання. Альтернативного заїзду на об’єкт немає.

Крім того, майданчик розташований впритул до дитячого. Поруч стоїть ще один майданчик того самого перевізника.