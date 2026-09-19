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У Львові сміттєві баки блокують проїзд спецтехніки

admin

У Львові сміттєві контейнери перекрили під’їзд для пожежної техніки, тому пожежу не вдалося загасити вчасно.

Мешканці просять прибрати контейнерний майданчик на вул. Виговського, 89. Він фізично ускладнює проїзд спецавтомобілів, зокрема пожежних і швидкої.

Сьогодні рятувальні бригади не змогли під’їхати безпосередньо до місця займання. Альтернативного заїзду на об’єкт немає.

Крім того, майданчик розташований впритул до дитячого. Поруч стоїть ще один майданчик того самого перевізника.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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