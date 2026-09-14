У Львові жорстко розкритикували підхід Садового до інклюзії

У Львові розкритикували інклюзивність дій міської влади: пониження тротуарів на площі Франка не вирішило проблеми доступності.

Про це повідомляє Гаряча лінія міста Львова.

Нещодавно на двох пішохідних переходах на площі Франка зробили пониження тротуару. Однак воно не розв’язало головної проблеми — доступності для маломобільних людей.

На самому переході доводиться пробиратися між рейками й по кривій бруківці. Це створює значні труднощі для батьків із дитячими колясками та для людей на інвалідних візках.

Автори звернення просять переробити ділянку і перестелити бруківку, як це зробили на перехресті Сахарова та Вітовського. Нині пониження існує формально, але інклюзивність залишилася лише на папері.

На практиці для людей нічого не змінилося, — йдеться в повідомленні.