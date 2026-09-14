У Львові стягнули штрафи з перевізників за під’їзд до зупинок

У Львові посилили контроль за тим, як водії громадського транспорту під’їжджають до посадкових майданчиків. З кінця липня і до 11 вересня фахівці сектору контролю міського управління транспорту склали 70 актів на перевізників-порушників. Загальна сума накладених штрафів становить 119 тис. грн.

Виїзні інспекції щодо дотримання умов договорів із транспортними компаніями проводять постійно. В управлінні транспорту Львівської міської ради наголошують, що правильний під’їзд до зупинки — обов’язкова умова договорів з перевізниками. Це також питання безпеки й зручності. Особливо для літніх людей, батьків із візочками та людей з інвалідністю.

Під час зупинки автобус має максимально наближатися до бордюру. Це полегшує посадку і висадку.

«Під’їзд до посадкового майданчика чи бордюру — це не формальність, а важлива складова доступності міського транспорту. Коли автобус зупиняється далеко від посадкового майданчика, це створює додаткові труднощі та навіть небезпеку для пасажирів. Тому ця вимога має суворо виконуватися щоразу, коли це дозволяють дорожні умови. Наша мета під час щоденних перевірок — не просто штрафувати. Ми хочемо нагадати водіям про їхню відповідальність і необхідність дотримуватися правил на кожному маршруті», — Олег Партика

Мешканців закликають долучатися до контролю якості перевезень. Якщо водій не під’їжджає до бордюру, пасажирам радять звернути увагу водія. Якщо водій ігнорує — повідомляйте на Гарячу лінію міста 1580. У зверненні вказуйте номер маршруту, час, назву зупинки та, якщо можливо, державний номер автобуса. Управління вбачає в таких скаргах інструмент для оперативного реагування на порушення.

Для водіїв громадського транспорту у Львові регулярно організовують спеціальні навчання. Експерти розповідають про фізичну доступність транспорту. Вони також навчають правильно взаємодіяти й коректно спілкуватися з різними категоріями пасажирів.

Паралельно місто інвестує в адаптацію інфраструктури. Станом на 1 липня у громаді облаштовано 227 безбар’єрних зупинок. Також 78% міського транспорту стало повністю доступним для маломобільних людей.