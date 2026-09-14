На Стрийській у Львові водієві раптово стало погано за кермом

У Львові рятувальники надали допомогу водієві, якому стало зле за кермом.

14 вересня о 06:42 на вулиці Стрийській. Повертаючись зі служби, рятувальники помітили Buick Regal, що з’їхав із проїжджої частини й врізався у бордюр.

Вогнеборці одразу ж зупинилися, щоб перевірити, чи потрібна допомога.

У салоні вони виявили чоловіка без свідомості. Двері автівки були заблоковані.

За допомогою спецінструментів рятувальники розблокували двері й дістали водія із салону.

Поки їхали медики, рятувальники проводили реанімаційні заходи.

Коли з’явилися ознаки життя, чоловіка поклали у стабільне бокове положення. Потім передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні Святого Луки у Львові.









