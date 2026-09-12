У Львові жінка викрала з ломбарду платіжний термінал вартістю 5,5 тис грн

У Львові поліція затримала 36-річну жінку, підозрювану у викраденні платіжного терміналу з ломбарду.

Інцидент стався 11 вересня близько 14:50 на вулиці Личаківській.

За версією слідства, підозрювана зайшла до закладу, зняла термінал, закріплений на стіні, і втекла.

Сума завданих збитків становить близько 5,5 тис. грн.

Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження жінки і затримали її відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

До розкриття справи залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих Львівського районного управління поліції №1 та патрульних.

Слідчі під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури повідомили 36-річній львів’янці про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

За цією статтею передбачено від семи до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Найближчим часом суд має обрати підозрюваній запобіжний захід.



