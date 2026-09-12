У Львові жінка-водій Mercedes наїхала на 72-річну перехожу

У Львові 27-річна водійка Mercedes-Benz збила 72-річну пішохідку.
Постраждалу з травмами госпіталізували до міської лікарні. Поліція Львівської області повідомила про це 12 вересня.
Аварія сталася 11 вересня на вулиці Тараса Шевченка. За попередніми даними, 27-річна львів’янка за кермом Mercedes-Benz наїхала на 72-річну мешканку міста.
Унаслідок ДТП постраждала отримала тілесні ушкодження і була доставлена до лікарні.
За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на такий самий строк.
Поліцейські встановлюють усі обставини події.
Створено за матеріалами: 032.ua