Покрова АМП-2 здобула переконливу перемогу 3:0 у ювілейному матчі клубу

У Львові на стадіоні спортивного центру «Боско» розпочався п’ятий раунд Першої ліги чемпіонату України з ампутболу. Домашній етап особливий для «Покрови АМП»: клуб святкує три роки від заснування й почав тур з переконливої перемоги.

12 вересня 2023 року саме на цьому полі провели перше тренування «Покрови АМП», яку заснували отці Салезіянського Згромадження Святого Івана Боско УГКЦ. За три роки клуб виріс до майже півсотні гравців і сформував дві команди, що виступають у національній першості.

Ампутбол — це футбол для людей з ампутаціями, які грають, пересуваючись на милицях. Цього сезону заснували другу команду — «Покрова АМП-2», щоби залучити більше цивільних та військових ветеранів. Команду створили також як інструмент фізичної й психологічної реабілітації.

Початок домашнього раунду відзначився матчем «Покрова АМП-2» проти рівненського «Верес Мрія». Гості не змогли втримати гру: підсумок — 3:0 на користь львів’ян.

Капітан команди Петро Корнага наголосив, що поєдинок став важливою подією і в спортивному, і в реабілітаційному сенсі.

«Ми дуже раді, що сьогодні в нас така класна подія — нашій команді три роки! Дуже класний матч вийшов, ми виграли з рахунком 3:0, дуже класні суперники, дуже приємно було з ними грати. Ми хотіли перемогу, ми є лідерами і хочемо бути ними до кінця.Такі турніри мають велике значення. Тут є всі друзі, побратими, всі ми разом були на фронті, і це дуже класно. Цей футбол — це спочатку реабілітація, бо ти відновлюєшся, а потім це вже як захоплення: спробував раз-другий, і вже не можеш без цього. Це дуже класний вид спорту, і ми всіх запрошуємо — у Покрови для всіх хлопців двері завжди відкриті», — Петро Корнага

Воротар Микола Савицький зазначив, що участь у чемпіонаті допомагає гравцям відволіктися від буденних турбот і відчути емоційний підйом. Він додав, що виконання настанов тренера й командна взаємодія забезпечили перемогу.

Гравець Андрій Сколоздра підкреслив, що командний спорт особливо важливий для ветеранів, які повернулися з фронту з ампутаціями. Спільні тренування й матчі дають моральну підтримку, стимул до розвитку і допомагають швидше оговтатися від пережитого на війні.

У межах львівського раунду «Покрова АМП-2» проведе ще два поєдинки: о 16:00 команда зіграє з «Титанами», а наступного дня о 12:00 зустрінеться з «Дніпро Честь». Матчі відбуваються на стадіоні Спортивного центру «Боско», вул. Кривчицька дорога, 17а. Вхід для вболівальників вільний.

Наразі «Покрова АМП-2» очолює турнірну таблицю Першої ліги, маючи перевагу в два очки над найближчими переслідувачами. Домашній етап у Львові може стати вирішальним у боротьбі за чемпіонський титул.

Чемпіонат України з ампутболу організовано Українською асоціацією футболу та Фундацією УАФ. Захід проходить за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства молоді та спорту України, Агенції масового спорту України. Ексклюзивними партнерами «Ліги Дужих» виступають Mastercard і Ощадбанк.

Відео матчу: