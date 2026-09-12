У Львівському онкоцентрі запустили сучасний скринінговий центр для раннього виявлення онкозахворювань

У Львівському онкологічному центрі відкрився новий скринінговий центр. Мешканці області тепер можуть пройти обстеження і отримати консультації для раннього виявлення онкологічних захворювань.

Про відкриття центру 11 вересня повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

На Львівщині щороку реєструють від 7,5 до 8,5 тис. нових випадків раку.

У пріоритеті центру — рання діагностика раку молочної залози. Щороку в області фіксують близько 850 таких випадків.

Торік понад чверть випадків раку молочної залози виявили вже на занедбаних стадіях.

Які обстеження можна пройти

У новому центрі пацієнти отримають основні консультації й пройдуть низку обстежень в одному місці. Зокрема доступні:

мамографія та УЗД;

консультації мамолога і гінеколога;

тестування на вірус папіломи людини;

цитологічна діагностика;

консультації дерматолога;

цифрова дерматоскопія за потреби;

вакцинація проти ВПЛ.

Такий формат скорочує шлях пацієнта. Замість відвідування різних установ усі необхідні обстеження та консультації можна отримати в одному центрі.

Загальна вартість проєкту перевищила 60 млн грн. Із них 33 млн грн виділили з обласного бюджету, ще 6 млн грн — власні кошти онкологічного центру. Понад 20 млн грн із державного бюджету спрямували на придбання сучасної мамографічної системи.

Цього року з обласного бюджету на діяльність Львівського онкологічного центру вже виділили понад 88 млн грн.

Максим Козицький наголосив, що доступність обстежень сама по собі недостатня. Він закликав регулярно проходити рекомендовану діагностику, навіть коли немає симптомів. Раннє виявлення дає більше можливостей для ефективного лікування.

Створено за матеріалами: 032.ua