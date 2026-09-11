Львів стане майданчиком для форуму волонтерів

11 вересня 2026 року у Львові громадська організація «Kyiv Defenders» за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України проведе Міжнародний Волонтерський KD FORUM — Forum for Social Impact.

Захід об’єднає лідерів громадського сектору, благодійників, представників відповідального бізнесу, органи влади й міжнародних партнерів.

Головна тема форуму — трансформація волонтерського руху та системний соціальний вплив. Організатори прагнуть створити практичні моделі міжсекторальної співпраці.

Форум має на меті сформувати спільне бачення розвитку громадянського суспільства і виробити механізми для вирішення гуманітарних і соціальних викликів.

Ключові тематичні напрями KD FORUM:

▫ Future of Fundraising: нові інструменти, міжнародні практики та сталі моделі фінансування соціальних змін.

▫ Partnerships that Matter: стратегічна взаємодія держави, бізнесу і неприбуткового сектора для досягнення вимірюваних результатів.

▫ Personal Social Impact: від особистого волонтерського лідерства до системних інституційних змін.

▫ Business Panel (Business for Impact): практичні інструменти для залучення й інтеграції відповідального бізнесу в соціальні проєкти.

Програма передбачає панельні дискусії за участю українських і іноземних експертів. Також запланують презентації успішних кейсів і майданчик для нетворкінгу.

Інформація щодо участі й акредитації ЗМІ:

Дата та час: 11 вересня 2026 року, 10:00–17:00

Місце проведення: м. Львів. З міркувань безпеки точну адресу повідомлять підтвердженим учасникам і акредитованим медіа за 24 години до початку події.

Формат: наживо. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Для журналістів передбачені експертні коментарі, можливість брати інтерв’ю зі спікерами та висвітлювати кейси у сфері соціальних інновацій.

Онлайн-реєстрація відкрита за посиланням.

Про організатора:

ГО «Kyiv Defenders» реалізує системні волонтерські, гуманітарні та соціальні проєкти. Організація також працює над розвитком міжсекторального партнерства в Україні.

Контакти для акредитації ЗМІ та запитів на інтерв’ю:

Пресслужба ГО «Kyiv Defenders»

E-mail: pr@kyivdefenders.com.ua

+380939457250, Інна

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua