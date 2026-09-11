Львів стане майданчиком для форуму волонтерів

11 вересня 2026 року у Львові громадська організація «Kyiv Defenders» за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України проведе Міжнародний Волонтерський KD FORUM — Forum for Social Impact.
Захід об’єднає лідерів громадського сектору, благодійників, представників відповідального бізнесу, органи влади й міжнародних партнерів.
Головна тема форуму — трансформація волонтерського руху та системний соціальний вплив. Організатори прагнуть створити практичні моделі міжсекторальної співпраці.
Форум має на меті сформувати спільне бачення розвитку громадянського суспільства і виробити механізми для вирішення гуманітарних і соціальних викликів.
Ключові тематичні напрями KD FORUM:
▫ Future of Fundraising: нові інструменти, міжнародні практики та сталі моделі фінансування соціальних змін.
▫ Partnerships that Matter: стратегічна взаємодія держави, бізнесу і неприбуткового сектора для досягнення вимірюваних результатів.
▫ Personal Social Impact: від особистого волонтерського лідерства до системних інституційних змін.
▫ Business Panel (Business for Impact): практичні інструменти для залучення й інтеграції відповідального бізнесу в соціальні проєкти.
Програма передбачає панельні дискусії за участю українських і іноземних експертів. Також запланують презентації успішних кейсів і майданчик для нетворкінгу.
Інформація щодо участі й акредитації ЗМІ:
Дата та час: 11 вересня 2026 року, 10:00–17:00
Місце проведення: м. Львів. З міркувань безпеки точну адресу повідомлять підтвердженим учасникам і акредитованим медіа за 24 години до початку події.
Формат: наживо. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.
Для журналістів передбачені експертні коментарі, можливість брати інтерв’ю зі спікерами та висвітлювати кейси у сфері соціальних інновацій.
Онлайн-реєстрація відкрита за посиланням.
Про організатора:
ГО «Kyiv Defenders» реалізує системні волонтерські, гуманітарні та соціальні проєкти. Організація також працює над розвитком міжсекторального партнерства в Україні.
Контакти для акредитації ЗМІ та запитів на інтерв’ю:
Пресслужба ГО «Kyiv Defenders»
E-mail: pr@kyivdefenders.com.ua
+380939457250, Інна
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua