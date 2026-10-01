Завтра у Львові відбудеться прощання з героями Назаром Васильчуком та Володимиром Ільківим

Львів у п’ятницю, 2 жовтня, проведе в останню путь військовослужбовців Назара Васильчука та Володимира Ільківа, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

Міська рада закликає львів’ян та гостей міста долучитися до церемонії прощання та утриматися від розважальних заходів і святкувань під час події.

Похоронна церемонія розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. О 11:30 заплановано загальноміську церемонію на площі Ринок.

Володимира Ільківа поховають на Личаківському кладовищі, у полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна). Назар Васильчук буде похований на кладовищі у селі Волощина Перемишлянського району, у Бібрській громаді.

Біографія захисників

Назар Васильчук (13.06.1985 — 02.09.2024). Родом зі Львова.

Назар навчався у львівському ліцеї №2, а згодом здобув професію будівельника у професійно-технічному училищі. Працював на приватних підприємствах пекарем.

Рідні згадують його як добру, оптимістичну й товариську людину з гарним почуттям гумору. Назар охоче допомагав оточуючим, любив готувати та захоплювався риболовлею у вільний час.

У 2024 році він став на захист України на Донеччині в складі Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. У Назара залишилися сестра, племінниця та родина.

Володимир Ільків (08.02.1992 — 26.07.2024). Народився у селі Боневичі, Львівської області.

Володимир здобув освіту у місцевих школах і у Автомобільно-дорожньому фаховому коледжі Національного університету «Львівська політехніка». Він проходив строкову службу, а потім працював у приватній компанії «Онуp конструкціон інтернешнл» і у комунальному підприємстві «Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району» Львова.

Родина описує Володимира як доброго, спокійного та працьовитого чоловіка. Він цінував дружбу, любив відпочивати на природі та збирати гриби з друзями.

У 2024 році Володимир став на захист рідної країни на Донеччині у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». Його залишила мати, хрещені, двоюрідні брати і сестри, а також родина.