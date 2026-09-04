У Львові затверджено рекомендації з облаштування безбар’єрних входів і вбиралень у всіх закладах

Львів затвердив рекомендації щодо облаштування безбар’єрних входів і інклюзивних вбиралень у всіх закладах громади.

Вони стосуються як комунальних установ, так і приватного бізнесу. Відеозапис засідання виконкому оприлюднили у відкритому доступі.

Заступниця міського голови Львова з питань доступності Ірина Маруняк зазначила, що найгостріша проблема — це входи до приміщень та вбиральні.

Рекомендації підготували департамент архітектури та управління забезпечення доступності. Вони базуються на численних обстеженнях закладів і установ у громаді.

У Львівській громаді працюють 861 заклад громадського харчування. До сьогодні обстежили 369 із них, це 43%.

З-поміж перевірених 42 заклади визнали повністю доступними, що становить 11%.

Частково доступними визнали 153 заклади, або 42% від перевірених.

174 заклади, тобто 47% перевірених, залишаються недоступними для маломобільних відвідувачів.

Найвищі показники доступності зафіксували у Шевченківському, Франківському та Сихівському районах.

Найнижча частка доступних закладів у Галицькому районі. Це пов’язують із розташуванням багатьох об’єктів у пам’ятках архітектури.

У таких спорудах будь-які зміни потребують додаткових погоджень і спеціальних проєктних рішень.

Під час перевірок найчастіше виявляють недоступні сходи при вході та ненормативні пандуси.

Також трапляються високі пороги, надто вузькі дверні прорізи і відсутність поручнів.

У вбиральнях бракує кнопок виклику допомоги та ручок-скоб. У багатьох приміщеннях немає місця для маневрування інвалідного крісла або є внутрішні перепади висот.

Разом із тим у місті вже є позитивні приклади бізнесу, який враховує вимоги доступності з моменту відкриття.

Такі заклади облаштовують безбар’єрні входи, доступні вбиральні та понижені стійки рецепції. Вони також організовують зручні місця для відвідувачів на кріслах колісних.

Серед доступних закладів громадського харчування називають «Kredens cafe» (вул. Валова, 5), «MAD» (вул. Шевська, 10), «МАММА» (просп. Чорновола, 99) та інші.

Серед проблемних прикладів у рішенні вказали заклад «Капітал» (вул. Промислова, 50−52) з недоступними входами.

Також згадали «Doma» (вул. Шевченка, 60) з ненормативними пандусами та кав’ярню Shoco (вул. Січових Стрільців, 2) з високими сходами.

У списку є «Амадеус» (пл. Катедральна, 7) з недоступними вбиральнями та «Маленька Пекарня» (вул. Зелена, 69) з надто високими столами.

Ірина Маруняк наголосила: доступний заклад харчування — це простір рівних можливостей, де кожен може почуватися гідно.

Для бізнесу доступність також означає розширення клієнтів і можливе зростання прибутку.

Міський голова Львова Андрій Садовий підкреслив, що місто має стати повністю доступним для мешканців і гостей.

Особлива увага — людям з інвалідністю та тим, хто повертається з війни. Позитивні зміни вже помітні у закладах культури й державних установах.

Незважаючи на це, завдання міста — забезпечити доступність усіх об’єктів, зокрема закладів громадського харчування.

Мер також нагадав про програми співфінансування облаштування доступних входів. Їх реалізують за підтримки ісландської ініціативи Ramp Up.

Ініціатива орієнтована на приватні заклади й допомагає бізнесу швидше створювати безбар’єрний простір.

Відповідно до рішення виконкому, фізичним та юридичним особам рекомендують облаштувати доступні входи та вбиральні до 31 березня 2027 року.

За наявності об’єктивних причин цей термін можуть продовжити ще на шість місяців. Для цього потрібно подати гарантійний лист.

За даними громади, близько 22% мешканців належать до маломобільних груп населення.

Це майже 148 тисяч людей старшого віку, понад 30 тисяч людей з інвалідністю, більше 2 тисяч вагітних жінок і майже 40 тисяч дітей до шести років.

У місті щороку реалізують проєкти з підвищення доступності. Встановлюють пандуси і підйомники у житлових будинках та адміністративних спорудах.

Понижують тротуари біля пішохідних переходів і заїздів на магістральних вулицях. Облаштовують переходи звуковими сигналами для людей з порушенням зору.

Також формують інклюзивні дитячі та спортивні майданчики, роблять доступними зупинки транспорту, медичні та освітні установи.

Львів входить до 15 міст України, де спільно з Міністерством розвитку громад реалізують проєкт «Рух без бар’єрів».

У місті формують маршрут майже 15 км, який з’єднає Шевченківський і Личаківський райони.

Уздовж маршруту роблять доступними будівлі, зупинки, парки та громадські простори. Загалом визначили 48 об’єктів.

На 34 об’єктах роботи завершили у 2025 році. Решту планують завершити у 2026-му.

Окремо місто підтримує заклади вищої освіти та ветеранів.

Львів готовий покривати до 50% вартості робіт з облаштування доступності у вишах. Також компенсують до 400 тис. грн ветеранам з інвалідністю за адаптацію житла.

У планах на поточний рік — встановити у житлових будинках 29 пандусів і 101 підйомник.

Місто також планує замінити 9 ліфтів, змонтувати 3 акумуляторні транспортери та одне джерело резервного живлення.

Це забезпечить безперебійну роботу підйомного обладнання у разі відключень електроенергії.

Відео засідання виконкому з обговоренням рекомендацій щодо доступності: