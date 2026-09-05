Дмитро Лубінець ініціює масштабування львівського центру «Місце надії»

У Львові під час робочого візиту Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з міським головою Андрієм Садовим. Він оглянув інсталяцію «Місце надії» на площі Ринок.

Після ознайомлення з проєктом омбудсман запропонував поширити львівську ініціативу й встановити подібні знаки в інших містах України.

Інсталяція «Місце надії» — це дерев’яний стілець, який «чекає свого Героя». Навколо стільця розвішали понад 450 жетонів із іменами захисників і захисниць, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Автори ідеї передбачили: коли людина повернеться додому, її жетон можна буде зняти.

Міський голова Андрій Садовий зазначив, що вітер, колихаючи жетони, створює символічний дзвін. Цей звук постійно нагадує про людей, яких чекають рідні. Місце вже стало важливим простором підтримки для сімей військових, доля яких досі невідома.

Дмитро Лубінець відзначив унікальність львівської інсталяції і заявив, що хотів би бачити подібні «місця надії» в інших українських містах. Він наголосив, що це допоможе привертати більше уваги суспільства до теми полонених і зниклих безвісти захисників.

Інсталяцію встановили навесні цього року на площі Ринок. Ідея створити такий простір виникла серед родин полонених і зниклих безвісти військових. Вони хотіли щоденного нагадування про тих, кого чекають з полону чи з небезпеки. Дерев’яний стілець символізує вільне місце, яке зберігають для тих, хто має повернутися додому.