Стебницький ліцей №7 відтепер носитиме ім’я Тараса Шевченка

Стебницький ліцей №7 офіційно отримав ім’я Тараса Шевченка. Депутати Дрогобицької міської ради ухвалили це рішення під час сесії 3 вересня 2026 року.

Після перейменування заклад носить назву Стебницький академічний ліцей №7 імені Тараса Шевченка Дрогобицької міської ради Львівської області. Міська рада одночасно затвердила статут ліцею в новій редакції з урахуванням зміненої назви.

Ініціативу присвоїти навчальному закладу ім’я Кобзаря запропонувала директорка ліцею Олена Іваник разом із трудовим колективом. Управління освіти Дрогобицької міської ради підготувало проєкт рішення і подало його на розгляд депутатів.

У Дрогобичі пояснюють вибір імені символічним значенням для ліцею. Творчість і громадянська позиція Тараса Шевченка стали невід’ємною складовою української національної ідентичності і надихали покоління на боротьбу за свободу й гідність.

Це рішення набуває особливої ваги в умовах нинішньої боротьби України за державність, мову та культуру. Ім’я поета підкреслює важливість збереження цих цінностей у складні часи.

У міській раді наголошують, що присвоєння імені Тараса Шевченка — не лише почесна назва, а й орієнтир для навчального і виховного процесу. У ліцеї прагнуть, щоб учні здобували знання й одночасно формували глибоке розуміння української історії, культури й державності.

Ім’я Кобзаря щоденно нагадуватиме про цінності, які потрібно берегти та передавати наступним поколінням.