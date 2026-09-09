SOWA підкорила Яворів вражаючим виступом

Українська співачка SOWA виступила на благодійному сімейному фестивалі 5 вересня на стадіоні імені Євгена Смука в Яворові.

Вона вийшла на сцену перед концертом DZIDZIO і запалила багатотисячну публіку своїми піснями.

Попри похмуру погоду біля сцени зібралося багато глядачів. Люди підспівували, знімали виступ на телефони й щедро аплодували.

Кадрами з концерту SOWA поділилася в Instagram і зазначила, що того вечора в Яворові панувала особлива романтична атмосфера.

«Виступ у Яворові залишив у мене неймовірні емоції. Публіка була дуже теплою та щирою — люди підспівували, усміхалися й дарували стільки енергії, що хотілося залишатися на сцені ще довше. Навіть небо цього вечора створило для нас особливу романтичну атмосферу. Для мене дуже важливо, що концерт мав благодійну мету, адже сьогодні кожна така подія допомагає об’єднувати українців і підтримувати наших захисників. Дякую Яворову за цей незабутній прийом!» — розповіла SOWA.

Фестиваль мав благодійну мету: частину зібраних коштів спрямували на підтримку Збройних сил України.

Для відвідувачів підготували дитячі атракціони, фудкорти та лаунж-зону, аби створити комфортну атмосферу для родин.

Виступ у Яворові став для SOWA яскравим початком нового творчого сезону та ще однією теплою зустріччю зі слухачами.