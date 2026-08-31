У Львові запрацював новий спортивний простір UNBROKEN

У Львові відкрили критий спортивний простір UNBROKEN на території лікарні Святого Пантелеймона. Пацієнти реабілітаційного центру та працівники лікарні тренуються тут у баскетбол, мініфутбол, бадмінтон. Вони також стріляють з лука та грають у регбі на кріслах колісних.

Зону розмістили під тентово-каркасною конструкцією. Гумове покриття та професійне освітлення забезпечують комфорт і безпеку. Простір повністю адаптований для маломобільних людей. Утеплення з вентиляцією та охолодженням дозволяє тренуватися цілий рік.

Керівник центру «Незламні» Олег Білянський наголошує на ролі залу в програмі відновлення після травм. Тут організовують інклюзивні види спорту, як волейбол і регбі на кріслах колісних. Проводять і звичайні заняття для всіх охочих.

«Спорт забезпечує змагальну активність і позитивний емоційний фон. Він допомагає покращувати швидкість, силу, витривалість і рівновагу. Усе це необхідне людині у повсякденному житті», — розповів Олег Білянський.

Раніше пацієнтів возили до інших залів. Попит залишався високим. Тепер центр має власний простір для регулярних тренувань. Це спрощує реабілітаційні програми і мотивує розвивати спорт.

Пацієнти вже випробували майданчик. Військовослужбовець Володимир Пономарчук втратив ногу і проходить реабілітацію. Він спробував баскетбол і настільний теніс. Зручне покриття зменшує ризик послизнутися і підходить для будь-якого взуття. Такий простір поєднує активність і відновлення.

Площа майданчика становить 450 квадратних метрів. Окрім основної зони облаштували роздягальні та вбиральні. Це робить простір зручним для тривалих тренувань і змагань.

Команда Першого територіального медичного об’єднання ініціювала проєкт. Підготовка зайняла близько року. Компанія Carlsberg та організація Lion Club допомогли з фінансуванням і облаштуванням.

Простір UNBROKEN відкритий для пацієнтів центру та працівників лікарні Святого Пантелеймона. Він доповнює фізичну і психологічну реабілітацію.