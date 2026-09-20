Час для відставки Закалюка настав

Закалюк має піти у відставку — без виправдань

У Львові спалахнув скандал через харчування шкільних дітей. Найгучніший випадок зафіксували у школі №32. Мешканці й учні публікували фото, що показують жахливий стан обідів у інших навчальних закладах.

Про це повідомила громадська організація Urban Lviv.

У четвер депутати Львівської міської ради зібралися на сесію. Очікували, що обговорять і притягнуть до відповідальності керівника управління освіти, Андрія Закалюка. Закалюк час від часу влаштовує акції під стінами обласної військової адміністрації під час війни. Натомість не перевіряє якість харчування у школах.

Проте депутати не поставили питання про його відставку. Жоден із присутніх не звернувся до мера Садового з вимогою звільнити Закалюка.

Така позиція депутатів обурила громадськість. Депутати вважаються європейськими та демократичними, але мовчать.

Нагадаємо, це не перший резонансний випадок за участі Закалюка.

Громадський активіст і юрист Андрій Петришин уже кілька років вимагає його звільнення. Він стверджує, що Закалюк розпалює конфлікти в системі освіти Львова.

Петришин також висвітлював скандал у школі №96. Там, за його словами, підлеглі мера незаконно призначили директора, чинили тиск і булінг. Суд встановив, що Закалюк говорив неправду. Утім це не призвело до відставки.

«Вкотре дивує безпринципність депутатського корпусу Львівської міської ради. Ці люди думають, що їх знову оберуть. Садовий політично вас уже з’їв і навіть не закусив», — прокоментував голова ГО Urban Lviv Олег Довганик.







