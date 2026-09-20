У Львові під час богослужіння невідомий напав на священника — що відомо

20 вересня вранці у храмі святих Володимира та Ольги на вулиці Симоненка чоловік напав на священника під час богослужіння.

Нападник намагався перешкодити проведенню служби і напав на духовну особу прямо під час молитви.

Близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент.

Священник разом із вірянами швидко знешкодили нападника й передали його правоохоронцям.

“За інформацією поліції, чоловік має ментальні порушення. Його доставили до спеціалізованого лікувального закладу”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.