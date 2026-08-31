Залізничник загинув під пасажирським поїздом у Львові

Пасажирський поїзд збив на смерть працівника депо у Львові.

На вулиці Рудненській загинув 39-річний львів’янин.

Поліція Львівщини повідомила про трагедію.

Субота 29 серпня. Близько 09:30. Працівник депо переходив колії.

Поїзд сполученням Джулинка – Гайворон збив його. Чоловік помер на місці від травм.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 ККУ. Порушення правил безпеки залізничного транспорту карається позбавленням волі від п’яти до десяти років.

Поліція проводить досудове розслідування. Правоохоронці з’ясовують обставини події.





Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua