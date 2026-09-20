Небезпечне селфі на даху вагона: 13-річного львів’янина вразило струмом

Біля залізничної станції «Рясне-2» 13-річний львів’янин заліз на вагон-цистерну, щоб зробити селфі, і отримав ураження струмом.

Після удару струмом хлопець упав на землю. Його доставили до лікарні. Поліцію повідомили 19 вересня.

На місце виїхали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та інші служби.

“За попередніми даними, хлопець піднявся на дах вагона-цистерни та був уражений струмом від контактної мережі. Після цього він упав із вагона”, — повідомили правоохоронці.

Медики діагностували у підлітка важкі опіки тіла. Зараз він перебуває в реанімації. За інформацією поліції, життю хлопця нічого не загрожує.

Правоохоронці проводять перевірку та з’ясовують усі обставини інциденту. Наразі вирішують питання правової кваліфікації.

Поліція вкотре нагадує: залізничні станції й вагони небезпечні для ігор і фотографій. Підніматися на вагони та локомотиви категорично заборонено. Контактна мережа має високу напругу — навіть наближення може спричинити тяжке ураження струмом.