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Понад 40 квадратних метрів комунального приміщення здають в оренду в пам’ятці архітектури Львова

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Львівська міська рада пропонує орендувати приміщення на вулиці Йосипа Сліпого, 10.

Управління комунальної власності оголосило аукціон у системі ProZorro. Вони виставляють нежитлове приміщення площею 40,2 квадратних метри.

Це цокольний поверх будинку-пам’ятки архітектури в Личаківському районі. Об’єкт перебуває на балансі ЛКП “Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації”.

Приміщення має задовільний стан. Місто планує здати його в оренду на п’ять років. Орендар зможе облаштувати творчу майстерню.

Стартова плата сягає 898 гривень на місяць. Аукціон розпочнеться 24 вересня цього року.

У липні міська влада провела аукціон з продажу нежитлового приміщення на вулиці Фабричній, 1.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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