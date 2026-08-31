Понад 40 квадратних метрів комунального приміщення здають в оренду в пам’ятці архітектури Львова

Львівська міська рада пропонує орендувати приміщення на вулиці Йосипа Сліпого, 10.
Управління комунальної власності оголосило аукціон у системі ProZorro. Вони виставляють нежитлове приміщення площею 40,2 квадратних метри.
Це цокольний поверх будинку-пам’ятки архітектури в Личаківському районі. Об’єкт перебуває на балансі ЛКП “Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації”.
Приміщення має задовільний стан. Місто планує здати його в оренду на п’ять років. Орендар зможе облаштувати творчу майстерню.
Стартова плата сягає 898 гривень на місяць. Аукціон розпочнеться 24 вересня цього року.
У липні міська влада провела аукціон з продажу нежитлового приміщення на вулиці Фабричній, 1.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua