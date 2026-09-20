Священник зі Львова розкрив деталі нападу на себе

Сьогодні, 20 вересня, близько 9:40 під час Божественної Літургії у храмі святих Володимира й Ольги у Львові невідомий чоловік напав на отця Олега Плішила.

Про інцидент повідомили в УГКЦ.

Отець розповів, що подія сталася перед Анафорою. Коли почув крики парафіян, обернувся і отримав удар в лице. У нападника був ніж.

«У цей момент я намагався захистити Святі Тайни. Парафіяни миттєво відреагували й зупинили нападника. Після цього його передали правоохоронцям, а я завершив Божественну Літургію», — сказав о. Олег.

Отець додав, що раніше не знав цього чоловіка.

«Попри агресію, яку він проявив у мій бік, я молитимуся за нього», — зазначив о. Олег Плішило.

Він подякував парафіянам за швидку реакцію та правоохоронцям за втручання.

Поліція повідомила, що нападника доправили до спеціалізованого лікувального закладу.

Молимося за здоров’я отця Олега та за навернення і духовне зцілення людини, яка вчинила цей напад.



