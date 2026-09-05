У Львові закликають повністю заборонити прокат електросамокатів

У Львові зареєстрували петицію з вимогою заборонити комерційний прокат електросамокатів.

Остап Олексів подав е-петицію до Львівської міської ради з проханням цілком припинити роботу сервісів прокату самокатів у місті.

Автор наполягає на повній забороні діяльності компаній, що надають електросамокати в оренду, та на розірванні меморандумів із усіма операторами.

«Попри тисячі скарг у соцмережах, міська влада роками не реагує та залишається бездіяльною. Мікротранспорт на тротуарах став реальною загрозою для здоровʼя та життя містян», — йдеться в тексті петиції.

За словами авторів звернення, ситуація критична через кілька факторів:

– систематичні наїзди на пішоходів, що призводять до серйозних травм і госпіталізацій;

– масове ігнорування правил, коли на одному самокаті їздять удвох, через що втрачають керування і перекидаються;

– хаотично залишені самокати перекривають пандуси й пішохідні доріжки, унеможливлюючи пересування людей з обмеженою мобільністю та батьків з візочками.

Наразі петиція зібрала 5 голосів із 500 необхідних для розгляду.

Раніше в місті вже впровадили низку обмежень: встановили мінімальний вік користувачів електросамокатів, зобов’язали носити захисні шоломи і змінили правила паркування прокатних пристроїв.

Також узгодили встановлення нових дорожніх знаків, які регулюють рух мікротранспорту.

Місця для розміщення електросамокатів позначені на електронній карті міста.

У квітні цього року львів’яни вже реєстрували дві петиції з вимогою заборонити прокат самокатів і заборонити їх використання в центрі міста.

Електронні петиції у Львові діють з 22 лютого 2016 року. Якщо звернення набере 500 голосів, міськрада має його розглянути та прийняти або відхилити згідно з процедурою.