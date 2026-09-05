У Давидові під час будівельних земляних робіт виявили артилерійський снаряд часів Другої світової

У Давидові Львівського району під час земляних робіт на приватному подвір’ї виявили боєприпас часів Другої світової війни.

Чоловік помітив підозрілий предмет під час встановлення паркану. Він одразу повідомив Службу порятунку і не торкався знахідки.

Офіцер-рятувальник громади прибув на місце оперативно. Після огляду він ідентифікував предмет як 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Небезпечний боєприпас лежав за кілька метрів від житлового будинку.

Того ж дня сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України вилучили та знищили снаряд у встановленому порядку.

Рятувальники нагадують, що старі боєприпаси залишаються небезпечними навіть через десятиліття. У разі виявлення підозрілих предметів відійдіть на безпечну відстань і негайно телефонуйте на 101. Не торкайтеся і не переміщуйте їх.