У Львові за сприяння blago пройшов Power Talk від «Сила впливу»

У Львові пройшов Power Talk «Люди, навколо яких будуються можливості». Подія об’єднала небайдужих людей, готових ділитися досвідом та власним баченням розвитку. Учасники говорили про вплив, партнерство та ті можливості, які з’являються завдяки людям поруч.

Гості мали змогу поспілкуватися зі спікерами напряму. Кожен ділився особистими історіями, професійним досвідом та власними інсайтами. Центральною темою розмов стало те, як люди створюють середовище навколо себе — підтримують одне одного, надихають та відкривають нові шляхи для розвитку.

Особливою частиною вечора став модельний показ. Він додав події яскравості та візуальної динаміки. Музичний супровід доповнив атмосферу, тож зустріч органічно поєднала глибокі розмови, стиль та мистецтво в одному просторі.

Організацію події підтримала компанія blago. Для бренду важливо долучатися саме до таких ініціатив — тих, що формують простір для живого спілкування, розвитку та нових знайомств. Компанія свідомо підтримує проєкти, які об’єднують активних людей навколо спільних ідей.

«Ми віримо, що можливості завжди починаються з людей — з їхніх ідей, сміливості діяти та готовності підтримувати одне одного. Саме такі зустрічі дають змогу обмінюватися досвідом, знаходити однодумців і будувати нові партнерства. Для blago важливо бути частиною середовища, де народжуються такі ідеї та відкриваються нові горизонти», — розповіла Діана Великочий, представниця компанії blago.

Учасники події зазначають: сильне середовище виникає там, де люди не лише говорять про зміни, а й реально стають їх частиною. Саме через живу комунікацію, співпрацю та взаємну підтримку з’являються проєкти, знайомства й рішення. Згодом вони переростають у нові можливості.

Power Talk у Львові став простором, де поєдналися змістовні розмови, мода та музика. Головний акцент події лишився незмінним — людина, її вплив, енергія та здатність змінювати середовище навколо себе.





