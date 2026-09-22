Чому апаратну підтяжку обличчя планують восени: що варто знати про SMAS-ліфтинг

Коли минає літо, багато хто помічає в дзеркалі, що обличчя виглядає втомленішим: лінія нижньої щелепи стала менш чіткою, шкіра шиї — млявішою, а повіки — важчими. Частина цих змін пов’язана із сонцем, частина — з віковими процесами, які тривають незалежно від пори року. Саме восени про апаратну підтяжку обличчя замислюються особливо часто, і на це є практичні причини. Розповідаємо, що таке SMAS-ліфтинг, чому його зручно планувати зараз і як підготуватися.

Що таке SMAS і навіщо його підтягувати

SMAS — це поверхнева м’язово-апоневротична система, щільний шар сполучної тканини під шкірою та підшкірною клітковиною. Він утримує м’які тканини обличчя, як каркас. З віком цей шар розтягується, і тканини поступово зміщуються донизу: з’являються «брилі», розмивається овал, опускаються кутики брів. Саме SMAS підтягує хірург під час класичної пластики обличчя. Апаратний SMAS-ліфтинг працює з тим самим шаром, але без розрізів: сфокусований ультразвук точково прогріває тканини на заданій глибині, колагенові волокна скорочуються, а організм у відповідь запускає вироблення нового колагену.

Чому осінь — зручний час

Перед процедурою рекомендують щонайменше два тижні уникати активної засмаги та солярію, а після неї — щодня користуватися сонцезахисним кремом. Влітку виконати обидві умови складніше: сонце активне, відпустки біля моря, шкіра часто вже засмагла. Восени сонця менше, і дотримуватися рекомендацій простіше. До того ж після літа шкіра зазвичай потребує відновлення, і лікар може одразу оцінити, що саме варто робити: підтягувати, зволожувати чи поєднати обидва підходи.

Результат наростає поступово

Перші зміни помітні через тиждень-два, коли колагенові волокна скорочуються під дією тепла. Але основна робота відбувається пізніше: протягом місяця активно утворюється новий колаген, а найбільш виражений результат зазвичай видно через два-три місяці. Тож якщо зробити процедуру у вересні чи жовтні, пік ефекту припаде якраз на зимові свята. Утримується результат у середньому від року до півтора, далі природне старіння триває, тому для підтримки процедуру повторюють.

Кому підходить процедура

SMAS-ліфтинг розглядають при втраті чіткості овалу, опущених кутиках брів і важких верхніх повіках, в’ялості шкіри шиї та декольте. Його також роблять профілактично після 30–35 років, коли перші ознаки птозу вже є, але ще не виражені. Окремий плюс — короткий період відновлення: почервоніння й легкий набряк зазвичай минають за кілька годин, і до звичних справ можна повернутися того ж дня.

Коли варто відкласти

Процедуру не роблять під час вагітності й годування груддю, за наявності кардіостимулятора або металевих імплантатів у зоні роботи, при активних запаленнях чи ранах на шкірі, аутоімунних захворюваннях сполучної тканини, схильності до келоїдних рубців, онкологічних захворюваннях в активній фазі. Якщо в цю зону нещодавно вводили філери, потрібна пауза. А при глибокому, вираженому птозі лікар чесно скаже, чи дасть апаратний метод очікуваний результат.

Як підготуватися і що робити після

За тиждень до процедури варто призупинити ретиноїди й агресивні кислотні засоби, у день візиту прийти без макіяжу. Після — кілька днів уникати сауни, лазні й гарячих ванн, два тижні не робити пілінгів і масажів у зоні роботи та щодня наносити SPF.

Де зробити процедуру у Львові

Результат залежить від того, наскільки точно лікар визначить зони, глибину впливу й кількість імпульсів, тому все починається з консультації та огляду. SMAS-ліфтинг у Львові виконують, зокрема, у клініці медичної косметології Vil’nyi, де програму підбирають індивідуально — з урахуванням віку, стану шкіри та зон, які хочеться підтягнути.

Коротко

SMAS-ліфтинг — підтяжка глибокого опорного шару обличчя сфокусованим ультразвуком без розрізів і наркозу. Осінь зручна для процедури: сонця менше, рекомендацій дотримуватися простіше, а пік результату припадає на зиму.