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На Львівщині після тижневих пошуків знайшли жінку з трьома малолітніми дітьми

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На Львівщині правоохоронці розшукали жінку та трьох її малолітніх дітей, які зникли ще 20 серпня.

Мешканку одного із сіл Стрийського району разом із дворічною донькою та синами 7 і 8 років шукали кілька днів. До операції долучилися працівники Стрийського районного управління поліції та управління кримінального аналізу поліції Львівщини. Також у пошуках брали участь рятувальники, кінологи зі службовими собаками, волонтери та звичайні небайдужі люди.

Слідчі перевіряли можливі маршрути пересування родини. Вони проглядали записи камер відеоспостереження та розмовляли з місцевими жителями. Зрештою вдалося встановити, що жінка з дітьми знаходилась у знайомих на території Дрогобицького району.

«На щастя, жертвами злочину вони не стали, а перебували в знайомих у Дрогобицькому районі. Загрози їхньому життю та здоров’ю немає», — прокоментували у поліції Львівщини.

Правоохоронці висловили подяку всім, хто долучився до пошуків цієї родини.

Створено за матеріалами: 032.ua

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