У Львові за 11 тижнів травмувалися 157 водіїв електросамокатів

За останні 11 тижнів львівські лікарі зафіксували 157 випадків травмування водіїв електросамокатів. Найбільше постраждалих — серед дітей.

Із загальної кількості постраждалих 80 — діти, ще 77 — дорослі. Дехто дістався до лікарні самостійно, інших привозили бригади швидкої допомоги.

Лікарняного лікування потребували 49 пацієнтів, і 46 із них — саме діти. Медики підкреслюють: значну частину травм можна було б попередити, якби люди дотримувалися елементарних правил безпеки та носили захисне спорядження.

Лікарі звертаються до батьків із проханням не відпускати дітей на електросамокатах без шолома та контролю дорослих. Також важливо стежити за швидкістю руху та дотримуватися правил дорожнього руху.

Львівська влада вже раніше посилила вимоги до користування електросамокатами та іншими засобами мікромобільності. Тепер користуватися ними можуть лише особи від 16 років. Обов’язковим стало носіння захисних шоломів. На небезпечних ділянках швидкість обмежили до 15 км/год. Крім того, впорядкували правила паркування таких засобів.

У міській раді пояснюють: додаткові обмеження запровадили через зростання кількості травм, пов’язаних із електросамокатами, особливо серед наймолодших мешканців міста.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua