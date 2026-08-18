На Західній Україні розкрили схему посадовців ТЦК зі штучним завищенням показників призову

Прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону разом із правоохоронцями розкрили масштабну схему маніпуляцій з даними про мобілізацію. Зловживання стосувалися Чернівецької, Тернопільської та Закарпатської областей.

Слідство встановило: посадовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вносили до реєстру «Оберіг» неправдиву інформацію про нібито мобілізованих громадян. Таким чином вони штучно завищували показники виконання мобілізаційних завдань.

Правоохоронці задокументували 446 фактів фіктивної мобілізації.

Підозри вручили двом колишнім керівникам районних ТЦК та СП — у Чернівецькій та Тернопільській областях. Ще семеро підозрюваних діяли організованою групою на Закарпатті.

За версією слідства, посадовці використовували власні кваліфіковані електронні підписи та мали доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів «Оберіг». У документах з’являлися записи про мобілізацію людей, яких насправді не призивали. Деякі з них уже проходили військову службу і не могли бути мобілізовані повторно.

На Буковині 35-річний колишній начальник одного з районних ТЦК та СП, за даними слідства, з січня по березень 2026 року вніс до «Оберегу» неправдиві дані про мобілізацію 99 осіб. Він використовував вигадані анкетні дані та інформацію про чинних військовослужбовців.

На Тернопільщині 39-річний ексначальник районного ТЦК та СП у березні 2026 року діяв за аналогічною схемою. Слідство вважає, що він оформив як мобілізованих 18 осіб. Серед записів у реєстрі виявили дані про чинних військовослужбовців, а також про вже померлого бійця та військового, який тривалий час перебуває у російському полоні.

Найбільшого масштабу схема набула на Закарпатті.

За даними слідства, тодішній 36-річний заступник начальника районного ТЦК та СП організував злочинну групу. До неї увійшли тимчасовий виконувач обов’язків начальника центру, виконувач обов’язків його заступника та оператори одного з відділень.

Учасники групи вносили до реєстру неправдиві дані про осіб, яких уже мобілізували раніше. Їм оформлювали нібито повторне проходження військово-лікарської комісії та новий призов. Організатор координував роботу спільників і розподіляв між ними ролі.

У результаті зловмисники оформили 329 фіктивних мобілізацій.

Дії підозрюваних кваліфіковано так:

колишньому начальнику РТЦК та СП на Тернопільщині — за ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України;

ексначальнику РТЦК та СП на Буковині — за ч. 1, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України;

організатору групи на Закарпатті — за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України;

тимчасовому виконувачу обов’язків начальника РТЦК та СП — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України;

виконувачу обов’язків заступника начальника — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України;

операторам відділення — за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Щодо більшості підозрюваних уже обрали запобіжні заходи. Стосовно колишнього начальника РТЦК та СП на Тернопільщині це питання ще вирішують.

Ці порушення виявили в межах програми Офісу Генерального прокурора «Зворотний бік ТЦК та ВЛК». Вона спрямована на системну боротьбу зі зловживаннями у сфері мобілізації, військового обліку та проходження військово-лікарських комісій.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Чернівецької, Тернопільської та Закарпатської спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону. Його здійснюють слідчі ГУНП у Чернівецькій і Закарпатській областях та ТУ ДБР у Львові.

Оперативний супровід забезпечують УСБУ в Чернівецькій області та Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР Національної поліції України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua