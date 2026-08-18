Садовий надіслав Епіфанія виправляти помилку московського попа, а сам вирішив не з’являтися

Мітрополит Епіфаній освятив у Львові новий корпус реабілітаційного центру для військових — а мера Садового, який його туди запросив, на самій церемонії не було.

Предстоятель Православної Церкви України відвідав об’єкт на Пекарській на запрошення міської влади та місцевих владик. Про це повідомив Андрій Садовий у соцмережах, супроводивши повідомлення фотографіями з події.

Сам мер Львова на церемонію не з’явився — цей факт відразу привернув увагу.

Після освячення Митрополит поспілкувався з військовими, які проходять тут лікування. За словами Садового, для багатьох захисників духовна підтримка стала важливою частиною процесу відновлення.

Новий корпус UNBROKEN розпочав роботу нещодавно. Заклад одночасно приймає на реабілітацію 55 військових, які отримали ранення, захищаючи Україну.

Під час свого візиту Митрополит Епіфаній також заклав майбутній храм Покрови Пресвятої Богородиці. Споруду планують звести на території поруч із центром.

Садовий подякував Митрополиту за візит, молитву та підтримку захисників.