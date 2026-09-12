У Львові платіжний термінал викрала 36-річна жінка

У Львові поліція затримала 36-річну жінку за підозрою в пограбуванні ломбарду.

За скоєне підозрюваній загрожує до десяти років позбавлення волі. У воєнний час за крадіжки, грабежі, розбої та вимагання максимально суворі санкції.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Правоохоронці з’ясували, що 11 вересня близько 14:50 у ломбарді на вулиці Личаківській зловмисниця відімкнула та забрала платіжний термінал, закріплений на стіні. Вона втекла з місця події. Сума збитків становить близько 5 500 гривень.

До розкриття справи залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих і співробітників інших служб районного управління поліції №1. Також працювали екіпажі патрульної поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили місце перебування підозрюваної та затримали її в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

За цією статтею передбачене покарання від семи до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Суд невдовзі обере підозрюваній запобіжний захід.



