У Львові визначили нового очільника Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького

Університетську лікарню Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького очолив Тарас Яцунський.

Від сьогодні Тарас Яцунський виконує обов’язки керівника Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

Він зайняв місце Наталії Літвінської, колишньої очільниці департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА.

Яцунський закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Після навчання працював завідувачем лікувально-приймального відділення та лікарем-урологом у Золочівській центральній районній лікарні.

У 2020 році він переїхав до Словаччини й працював там лікарем гелікоптерної невідкладної медичної допомоги.

З початком повномасштабної війни повернувся в Україну. Пізніше очолив Золочівську центральну районну лікарню.

Крім клінічної практики, Яцунський співголовує Молодіжну раду при Міністерстві охорони здоров’я.

Він координує проєкт “Лікар громади” та заснував громадську організацію “Медичний щит”.

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У квітні 2025 року медуніверситету надали статус державного некомерційного підприємства.

У МОЗ наголосили, що це перший медичний університет, який одночасно виконує функції закладу охорони здоров’я і закладу вищої освіти.

На початку 2024 року уряд ухвалив рішення передати майно Львівської залізничної лікарні для створення університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

Наприкінці червня того ж року депутати підтримали ініціативу Міністерства охорони здоров’я про приєднання Львівської обласної клінічної лікарні.

У минулому році Львівську обласну клінічну лікарню офіційно приєднали до медуніверситету.