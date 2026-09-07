У Самборі знайомий неодноразово вдарив ножем 70-річного чоловіка під час конфлікту

У Самборі поліцейські затримали 47-річного місцевого жителя, підозрюваного у нанесенні ножових поранень 70-річному знайомому.

Потерпілого госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями. Правоохоронці повідомили про це 7 вересня.

До поліції надійшло повідомлення про пораненого у квартирі на вулиці Гоголя в Самборі. Інцидент зареєстрували 5 вересня.

За попередніми даними, між 47-річним чоловіком і 70-річним господарем квартири раптово виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний кілька разів ударив знайомого ножем у різні частини тіла.

Потерпілого доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.