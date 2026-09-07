Пожежа в житловому будинку на вулиці Науковій у Львові

У Львові вранці 7 вересня спалахнула пожежа в квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Науковій. Повідомлення рятувальники отримали о 07:32.

Вогонь виник на кухні. Чоловік, який там проживав, спочатку намагався загасити полум’я власними силами, але через швидке поширення вогню по дерев’яній обшивці залишив приміщення.

Коли пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце, з вікна квартири виривалося полум’я. Помешкання було заповнене токсичними продуктами горіння.

Густий дим піднявся сходовою кліткою. Тому рятувальники одночасно гасили вогонь і розпочали евакуацію мешканців будинку.

За допомогою спеціальних рятувальних пристроїв вивели на свіже повітря трьох людей. Серед них була літня жінка в інвалідному візку.

Ще десять мешканців з верхніх поверхів рятувальники вивели сходами у супроводі.

Пожежу локалізували о 07:50, а повністю ліквідували о 08:15. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі приблизно 5 кв. м і пошкодив частину дерев’яної обшивки кухні.

Чоловік, що мешкав у квартирі, отримав поверхневі опіки рук. Він звернувся по медичну допомогу та був госпіталізований до одного з медичних закладів Львова.

До ліквідації займання залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причину та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи.