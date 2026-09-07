У Львові викрили фальшивих рієлторів, що ошукали клієнтів майже на 900 тисяч гривень

У Львові поліція затримала двох співробітників агенції нерухомості, які привласнили завдатки клієнтів на 860 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці викрили у Львові двох працівників агентства з продажу нерухомості, які ошукали клієнтів на суму 860 тисяч гривень.

За даними слідства, 40-річний львів’янин разом із спільницею пропонували людям квартири у Львові та у Винниках. Вони брали завдатки під майбутню покупку і привласнювали ці кошти.

Одну з квартир шахраї продали одразу двом покупцям.

“Щоб не викликати підозри, вони організовували огляди житла та укладали попередні договори купівлі-продажу”, — пояснили в поліції. Після отримання завдатку псевдорієлтори припиняли виходити на зв’язок.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів протиправної діяльності. Унаслідок шахрайських дій зловмисники привласнили 9 тисяч доларів і 460 тисяч гривень.

Фігурантам вже повідомили про підозру за ч. 2, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.



