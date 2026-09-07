У Львівщині обговорюють плани модернізації транспорту

Львівщина прагне перетворити своє транзитне розташування на потужний транспортно-логістичний хаб між Україною та Європейським Союзом.

Цю мету озвучив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Він наголосив, що регіон має повністю скористатися своїм географічним становищем для розвитку області та інтеграції української транспортної мережі з європейською.

Сьогодні у Львові обговорюють ці питання на Urban Mobility Forum. Форум зібрав понад 500 представників міжнародних фінансових організацій, транспортної галузі, бізнесу, експертів, органів влади та громад.

Серед пріоритетних проєктів області — новий транспортний хаб із виходом на європейські залізничні колії. Також у планах — Північна об’їзна Львова і новий виїзд із вулиці Вернадського у Львові.

Окрім цього, Львівщина працює над розвитком агломерації, якісним сполученням між громадами та впорядкуванням пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Ці проєкти мають одночасно зменшити транзитне навантаження на місто та підвищити комфорт для мешканців.































Планувати транспортну інтеграцію лише в межах області або країни недостатньо. Дороги, залізниця і логістичні маршрути переходять державні кордони й пов’язують економіки сусідніх країн.

Тому Львівщина підтримує реалізацію Карпатської макрорегіональної ініціативи. Вона має об’єднати вісім держав Карпатського регіону навколо спільних інфраструктурних, економічних і соціальних проєктів.

Ініціативу започаткував Президент України Володимир Зеленський. Наступного тижня відбудеться великий європейський форум Карпатської ініціативи. На нього з’їдуться бізнес-лідери та представники громад із восьми країн.

Серед ключових задумів ініціативи — проєкт «Карпатське коло». Він має з’єднати Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області. Таке зʼєднання покращить сполучення з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією.

В результаті ці великі транспортні проєкти повинні підвищити комфорт і безпеку людей. Вони також відкривають нові можливості для бізнесу та інвесторів.

Швидше сполучення між громадами зменшить навантаження на Львів. Це спростить шлях до сусідніх країн і сприятиме інвестиціям у прикордонні території.

Львівщина має всі передумови, щоб стати одним із головних транспортних і логістичних вузлів між Україною та ЄС. Область працює над тим, щоб перетворити географічну перевагу в конкретні проєкти та результати.