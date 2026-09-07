Двоповерховий фудкорт «Львівських круасанів» відкриють на Головному вокзалі Львова

На головному залізничному вокзалі Львова облаштують двоповерховий фудкорт.

Право оренди простору площею понад 1,2 тис. м² на аукціоні «Укрзалізниці» 7 вересня здобуло ТзОВ «1708».

Йдеться про приміщення на першому та другому поверхах головної будівлі — 1096 м², а також близько 125 м² території перед будинком.

Результати торгів оприлюднили в Prozorro.Продажі.

Компанія-переможець запропонувала 2,1 млн грн на місяць. Це в 2,5 раза більше за стартову ціну.

Другим у конкурсі стало ТзОВ «Газда Груп» із пропозицією 1,9 млн грн, третім — ТзОВ «Холдинг емоцій !FEST» з 1,7 млн грн.

Договір оренди планують укласти майже на три роки з можливістю подальшого продовження.

За даними Forbes, ТзОВ «1708» має намір відкрити фудкорт до кінця 2026 року.

Окрім закладів харчування, у новому просторі можуть з’явитися продавці книжок і сувенірів. Остаточну концепцію наразі розробляють.



