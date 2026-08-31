У Львові все ж розшукуватимуть курв

Львівська міська рада серйозно взялася за індустрію для дорослих. Депутати створили робочу групу для розбору закладів у центрі міста.

Міський голова підписав розпорядження № 443 від 28 серпня 2026 року.

Офіційне формулювання завдання виявилося найцікавішим. Група проведе комплексний аналіз. Вона вивчить законодавство. Члени врахують містобудівні, правові, економічні та суспільні аспекти.

Особливо важливо, учасники з виїздом на місце вивчать фактичний стан діяльності закладів.

Це виглядає як відповідальний підхід.

Сподіваємося, одним виїздом не обмежаться. Комплексний аналіз потребує ґрунтовного дослідження об’єкта.

До групи увійшли голови фракцій Петро Адамик, Орест Печенко, Вікторія Довжик, Любомир Мельничук та Віталій Троць. Також представники департаментів і Галицької районної адміністрації.

Петро Адамик керуватиме групою. Орест Печенко стане секретарем.

Чи оголосить хтось конфлікт інтересів? Регуляція індустрії завжди ставить питання, чи всі по один бік столу.

Чекаємо результати виїзду на місце. Міський голова доручив висвітлити роботу в медіа. Бажано з фото та відео. Тримаємо руку на пульсі.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua