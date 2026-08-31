У Львові стартував відбір кандидатів до наглядових рад закладів професійної освіти

Львівська міська рада розпочала прийом документів від кандидатів до наглядових рад 14 закладів професійної освіти.

Пресслужба міськради повідомила про початок процесу. Він стартував 31 серпня і триватиме до 11 вересня включно.

Богдан Іванусь очолює відділ професійної освіти департаменту освіти та культури. Він пояснив, що створення наглядових рад становить одну з ключових змін. Їх запроваджує новий закон «Про професійну освіту», який президент підписав у вересні минулого року.

До складу рад увійдуть представники бізнесу та представники засновника або уповноваженого ним органу. Заклади, засновником яких є Міністерство освіти і науки України, мають делеговані повноваження Львівській міськраді. Це означає квоту 50/50.

«Наглядова рада матиме багато повноважень: від участі у виборі керівника закладу професійної освіти до затвердження фінансових планів, закупівель, контролю за виконанням КРІ та фінансових показників, участі у формуванні навчальних планів тощо. Наглядові ради у профтехах уже були, однак раніше вони фактично не мали важелів впливу і виконували радше дорадчу, декларативну функцію. Натомість тепер вони входять у сферу управління закладом – у цьому їхня особливість і важливість» – наголосив Богдан Іванусь.

Документи приймають з 31 серпня до 11 вересня. Оголошення містять пакет документів та вимоги до кандидатів для кожного з 14 закладів.

Конкурсна комісія розгляне заявки після завершення прийому. Вона сформує пропозиції щодо кандидатів. Сесія Львівської міської ради затвердить персональний склад наглядових рад.

Ради працюватимуть чотири роки. Їхні члени виконуватимуть обов’язки на громадських засадах без отримання заробітної плати.

Члени ради самостійно оберуть голову після затвердження складу. Вони також визначать формат і режим своєї роботи.

У липні міська рада підготувала проєкт ухвали про створення наглядових рад у закладах професійної освіти. Видатки на них здійснюються з бюджету Львівської громади.

У лютому 2024 року 18 закладів професійно-технічної освіти Львівщини передали у підпорядкування обласної ради. Серед них і ті, які фінансуються з бюджету Львівської громади.