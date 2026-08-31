Львівські школярі зібрали 42 тисячі гривень на дрони для захисників, продаючи лимонад

Восьмеро дітей із села Малечковичі на Львівщині за літо зібрали 42 тисячі гривень для українських захисників.

Кошти вдалося заробити на продажу домашнього лимонаду. За зібрані гроші юні волонтери придбали три дрони для 103 окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького.

Це вже третій рік поспіль, коли діти організовують власну благодійну ініціативу. Щоліта вони готують лимонад за родинним рецептом і продають напій прямо на своїй вулиці. Усі зароблені гроші йдуть на підтримку українського війська.

Цьогорічний результат перевершив попередні — 42 тисячі гривень. За ці кошти маленькі волонтери придбали три безпілотники та передали їх бійцям 103 бригади ТрО.

Діти розповідають, що щодня влітку виходили на вулицю з лимонадом, щоб пригощати сусідів і водночас зібрати якомога більше грошей для фронту.

Військові 103 бригади щиро подякували юним волонтерам та їхнім батькам за таку підтримку. Передані дрони стануть у пригоді захисникам під час виконання бойових завдань.