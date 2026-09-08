У Львові водій Kia проігнорував червоне світло під час хвилини мовчання

На вулиці Пасічній у Львові водій Kia Soul проїхав на заборонний сигнал світлофора під час хвилини мовчання, коли інші учасники руху зупинилися.

Відеозапис інциденту виявили під час моніторингу соціальних мереж; саме з цього запису зафіксували порушення.

Правоохоронці швидко встановили особу кермувальника та зупинили його. Подію опрацювали відповідно до чинного законодавства.

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