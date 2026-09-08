Після судового рішення Львову повернули майже 0,6 га землі, переданої двом гаражним кооперативам

Господарський суд Львівської області зобов’язав повернути у комунальну власність Львівської громади дві земельні ділянки загальною площею майже 0,6 га.

Рішеннями Рясне-Руської сільської ради ці ділянки передали у власність двом гаражно-будівельним кооперативам. Юридичний департамент Львівської міської ради повідомив про це.

Йдеться про ділянку площею 0,0982 га. 12 листопада 2020 року Рясне-Руська сільрада передала її ОК «Гаражно-будівельний кооператив “Пікап”».

Інша ділянка площею 0,4915 га опинилася у власності ОК «Гаражно-будівельний кооператив “Автосвіт”».

Під час розгляду справи суд встановив, що обидві ділянки фактично розташовані в межах Львова. Рішення про передачу ухвалювала Рясне-Руська сільська рада, яка розпорядилася землею на користь приватних кооперативів.

Згідно з Генеральним планом Львова, ці території належать до житлової або санітарно-захисної зони.

Суд погодився з позицією прокуратури та Львівської міської ради про незаконність передачі землі. Ділянки передали з порушенням вимог статті 41 Земельного кодексу України.

Під час розгляду справ не надали розрахунків і обґрунтувань реальної потреби членів кооперативів у будівництві гаражів. Кожен кооператив фактично складався лише з трьох членів. Площа переданих земель значно перевищувала встановлені законодавством норми для гаражного будівництва.

У результаті суд зобов’язав повернути обидві земельні ділянки у комунальну власність Львівської громади.