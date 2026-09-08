Садовий у серці Львова знову взявся за улюблену справу

З вівторка (8 вересня) у Львові продовжують роботи з піскоструменевої обробки гранітної плитки на проспекті Свободи.

Про це повідомила Галицька РА.

Фахівці департаменту архітектури та просторового розвитку надали висновки. Враховуючи їхні рекомендації, роботи виконують поетапно.

Підрядники обробляють окремі ділянки, щоб надати плитці потрібної шорсткості. Це має зробити поверхню безпечнішою для перехожих.

Роботи заплановано проводити на ділянці від просп. Свободи, 29. Вони відбуваються в межах співфінансування з підприємцями.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua