У Львові власник квартири зазнав травм унаслідок вибуху в своєму житлі

У Львові в одній із квартир на вулиці Генерала Тарнавського пролунав вибух — розірвало батарею для заряджання електроавтомобіля.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Інцидент стався сьогодні, 18 серпня, близько 04:40 ранку. У квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхівки на вул. Генерала Тарнавського вибухнула зарядна батарея для автомобіля.

Господар квартири отримав термічні опіки внаслідок вибуху. Медики забрали чоловіка до лікарні. Пошкоджень зазнали два вікна у самій квартирі та ще одне — у під’їзді будинку.

На місце виїхали рятувальники, медична бригада, поліція та фахівці газової служби. Вони перевірили будинок на безпечність та з’ясовували обставини трагедії.