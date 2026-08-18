На Львівщині медики зберегли чоловікові ногу від ампутації

Львівські лікарі вберегли чоловікові ногу від ампутації.

Замість повторної складної операції медики застосували вже наявний шунт, встановлений раніше.

Ще донедавна пан Мирослав Кухар не міг подолати навіть сотню метрів без зупинки. Дорога до церкви, яка розташована за 500 метрів від його дому, перетворилася на справжнє випробування. Чоловік регулярно зупинявся, аби перечекати біль. Потім у нього почали чорніти пальці на нозі. Він звернувся до медиків у Стрию, звідки його направили в Університетську лікарню.











Чотири роки тому чоловік уже проходив подібне лікування в цій лікарні. Тоді хірурги виконали автовенозне стегно-підколінне шунтування — створили новий шлях для кровотоку, обходячи заблоковану судину. Проте з часом шунт перестав виконувати свою функцію, і давня проблема повернулася знову. Цього разу лікарі не стали вдаватися до повторної відкритої операції. Натомість обрали малоінвазивний метод: через невеликий прокол завели спеціальний балон, розширили судину зсередини і відновили нормальне кровопостачання кінцівки.

«Більшість наших пацієнтів тягнуть до останнього і йдуть до лікаря лише тоді, коли пальці вже почорніли. Часто люди помилково думають, що це біль у суглобах, тоді як насправді йдеться про ішемічний біль, спричинений проблемами з судинами», — пояснює керівник судинної хірургії Університетської лікарні Борис Дячишин.

Уже наступного дня після процедури пацієнт піднявся на ноги і почав самостійно рухатися. Тепер пан Мирослав радіє, що може дійти до церкви без жодної зупинки.

Судинні хірурги наголошують: біль у нозі під час ходьби, через який людина змушена постійно зупинятися, не завжди пов’язаний із суглобами. Часто це сигнал про серйозне порушення кровопостачання.

Особливу тривогу мають викликати рани, які довго не загоюються, зміна кольору пальців або біль, що виникає навіть у стані спокою.