До Львова з візитом прибув Митрополит Епіфаній

Глава Православної Церкви України, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, розпочав першосвятительський візит до Львівщини.

Поїздка Предстоятеля триває вже другу добу. Про хід візиту розповіли у Львівській обласній раді.

Митрополит Епіфаній прибув на Львівщину 17 серпня. Першою зупинкою став храм Покрову Божої Матері в селі Артищів Городоцької громади. Там він звершив акафіст до Пресвятої Богородиці, а на подвір’ї святині освятив фігуру Господа Ісуса Христа.

«18 серпня Митрополит Епіфаній прибув до Львова, де вшанував пам’ять полеглих українських захисників і захисниць на Полі почесних поховань Личаківського кладовища», — йдеться в повідомленні.

На Личаківському цвинтарі Предстоятеля супроводжували духовенство, військовослужбовці, а також представники обласної та міської влади. Разом вони поклали квіти до могил загиблих Героїв. Митрополит відслужив заупокійну молитву за упокій душ полеглих.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять наших Героїв, які віддали найдорожче — своє життя — за свободу та незалежність України», — йдеться у повідомленні Львівської обласної ради.

Програма візиту не завершується поминальними заходами. Митрополит Епіфаній очолить Божественну літургію у храмі ікони Божої Матері «Всецариця» на вулиці Пилипа Орлика, 1.

Крім того, Предстоятель ПЦУ візьме участь у закладенні наріжного каменя під будівництво нового храму. Він також освятить новозбудовану дзвіницю з катехитичними класами.

Створено за матеріалами: 032.ua