У Львові відкрили двері оселі родини Крушельницьких для відвідувачів

25 серпня 2026 року, у вівторок, о 18.00 у Львівському Фотомузеї (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17) відбудеться зустріч, присвячена особливим сторінкам історії. Галина Тихобаєва розповість про зв’язок Івана Франка з родиною Крушельницьких у лекції «У гостях у Крушельницьких: Франко, зустрічі та живі історії». Мова піде про теплі стосунки, взаємну повагу та спільні спогади, що об’єднували Каменяра з цією видатною родиною.

Учасники події почують рідкісні спогади людей, близьких до сім’ї Крушельницьких: Карла Бандрівського, чоловіка Осипи Крушельницької, та його доньки Одарки, Володимира Охримовича, чоловіка Олени Крушельницької, Юліана Дроздовського, чоловіка Марії Крушельницької, а також Івана Стернюка, чоловіка Емілії Крушельницької. Їхні розповіді додають нових штрихів до образу Франка та розкривають маловідомі побутові деталі його щоденного життя й спілкування із сучасниками.

Заходу надають підтримку Львівська обласна рада та Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. У співпраці беруть участь Українське Фотографічне Товариство (УФОТО), Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові, Львівський Фотомузей та Львівський палац Мистецтв.

Про подію також розповідають Українське радіо. Львів, Четверта студія, сайт про Захід України «Бомок», інформаційна агенція «Гал-інфо», громадський сайт Львова «Форпост», інтернет-видання «Діло» та проєкт «Фотографії Старого Львова».