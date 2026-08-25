У Львові на цвинтарі розпочнуть пошук останків польських воїнів, які загинули у 1939 році

На старому Голосківському кладовищі у Львові стартували пошуково-ексгумаційні роботи.

Експерти намагатимуться відшукати останки бійців Війська Польського, які загинули під час боротьби за Львів у вересні 1939 року. Роботи планують завершити до 2 жовтня.

Дослідження веде компанія «Українська пам’ять» разом із польськими колегами — представниками Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

Ці пошукові заходи стали можливими завдяки домовленостям Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті. Ще 4 червня 2026 року державна міжвідомча комісія видала «Українській пам’яті» офіційний дозвіл на проведення таких досліджень.

Контроль за процесом здійснюють також спеціалісти комунального підприємства Львівської облради «Доля» — досвідчені пошуковці та антрополог. Саме вони надаватимуть фахову підтримку та консультації протягом усього періоду робіт.

Це не перше дослідження на цьому місці. Ще у 2019 році на території колишнього села Голоско Велике археологи виявили сліди поховань польських військовослужбовців у межах старого кладовища.

Восени 1939 року саме тут, у передмістях Львова, точилися бої між частинами Вермахту та Війська Польського. Загиблих солдатів тоді поховали у братській могилі на місцевому сільському цвинтарі.

Пізніше, у 1958 році, Голоско Велике офіційно увійшло до складу Львова.